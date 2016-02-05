За справу трьох хабарників СБУ у Запорізькій області взялась військова прокуратура

Військова прокуратура розслідує кримінальні провадження стосовно трьох співробітників СБУ в Запорізькій області, які підозрюються у здирництві та хабарництві.

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Як повідомив УНІАН керівник прес-служби військової прокуратури Південного регіону України (Одеса) Павло Аксьонов, 4 лютого співробітники Військової прокуратури Запорізького гарнізону провели слідчі дії в рамках кримінального провадження, відкритого за ст 368 ККУ (одержання неправомірної вигоди).

«Відкрито два кримінальних провадження за ст. 368. Трьом фігурантам повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу», - сказав Аксьонов.

Нагадаємо, згідно з повідомленням прес-центру СБУ, троє співробітників Запорізького управління СБУ підозрюються в здирництві та хабарах. Так, двоє оперативних співробітників управління вимагали 200 тис. грн хабара за закриття кримінального провадження за зловживання на одному з великих бюджетоутворюючих підприємств області. Правоохоронці затримали вимагачів під час отримання частини хабара – 25 тис. грн.

Слідчий управління вимагав 10 тис. дол. хабара за непритягнення до відповідальності осіб, причетних до організації каналу нелегальної міграції.

Всім фігурантом повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення відповідно до ч. 3 ст. 368 ККУ (одержання неправомірної вигоди).

Сьогодні, 5 лютого, зазначеним особам обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 275 тисяч гривень.