Україна і Росія до 11 вересня планують підписати газову угоду

Україна і Росія планують завершити підписання угод у газовій сфері наступного тижня, до 11 вересня. Про це сказав міністр палива і енергетики Юрій БОЙКО сьогодні журналістам під час відвідин Рівненської АЕС, повідомили УНІАН в Міністерстві палива і енергетики.

"Що стосується переговорів по газу, ви знаєте, що були досягнуті принципові домовленості в Сочі між прем`єр-міністром нашої країни і керівництвом РФ. У світлі цих домовленостей оформлення їх в документальному плані в частині контрактного супроводу нами завершується наступного тижня", - сказав він.

"Ми впевнені, що ті цифри, які були озвучені прем`єром щодо цінової політики, до кінця цього року будуть збережені", - додав Ю.БОЙКО.

Міністр також повідомив, що до кінця жовтня Україна і Росія визначаться з майбутнім міжнародного газотранспортного консорціуму.

Як повідомляв УНІАН, раніше керівництво України висловлювало думку, що до кінця 2006 року ціна на імпортний газ збережеться на рівні 95 дол. тис. куб. м, проте в 2007 р. газ подорожчає.