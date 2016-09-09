На Одещині заарештували трьох залізничників, які тоннами крали з вагонів зерно (відео)

Як повідомляє Головне управління поліції в Одеській області, оперативниками карного розшуку Комінтернівського відділу поліції 8 вересня затримано трьох жителів Лиманського (Комінтернівського) району, які впродовж 2015-2016 років вчинили крадіжку десятків тонн пшениці, а також інших зернових культур із залізничних вагонів.

Підозрювані віком від 38 до 42 років працюють на Одеській залізниці.

«Чоловіки купили автомобілі невеликої вантажопідйомності, облаштували під'їзні шляхи, виготовили спеціальний інструмент і пристосування. Після цього в темний час доби, коли поїзд із вагонами стояв на в'їзді у певне підприємство, підганяли вантажівки, знімали пломбування, відкривали вагон і завантажували зерно на автомобілі», - повідомили в головному управлінні.

Викрадене зерно вони зберігали на спеціально підготовленому складі, після чого шукали покупців.

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Під час проведення санкціонованих слідчих дій працівниками поліції за місцем проживання підозрюваних виявлено та вилучено вантажівки, засоби зв'язку, пристосування та інструмент, за допомогою яких правопорушники здійснювали протиправні дії.

За даним фактом слідчим відділом Комінтернівського відділу поліції розпочато кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. В даний час встановлюється причетність зазначених осіб до вчинення інших аналогічних злочинів, а також сума збитків, завданих власникам вантажів.

Підозрюваних взято під варту, їм загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.