В Умані поліцейські знайшли грабіжника під столом у кабінеті керівника прокуратури

18:56, 06 вересня 2016
Інциденти
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У місті Умань Черкаської області правоохоронці затримали злодія, який намагався пограбувати кабінет керівника Уманської місцевої прокуратури.

Фото УНІАН

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі управлінні поліції охорони в Черкаській області, злодія затримали в ніч на 6 вересня на місці скоєння злочину.

Злодій, вибравшись на другий поверх прокуратури по ґратах та кондиціонеру, відкрив вікно кабінету та проник до приміщення прокуратури та службового кабінету керівника прокуратури. В результаті його дій спрацювали датчики сигналізації і передали сигнал «тривоги» на пульт централізованого спостереження.

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Під час огляду приміщення група реагування в службовому кабінеті прокурора виявила відкритий сейф та розкидані по підлозі папери. Сам злодій ховався під столом.

Зловмисник був одягнений у чорний спецодяг також у нього були виявлені медична маска та сумка з цілим арсеналом злодійського знаряддя (відмички, викрутки, пристрій для різання пластику, змінний чистий одяг).

Затриманий виявився 40-річним місцевим жителем, який раніше вже був засуджений за крадіжки.

За даним фактом слідчим відділом Уманського відділу Національної поліції відкрито кримінальне провадження за ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

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