У російській колонії без медичної допомоги помер українець, переведений з Криму

Про це в коментарі Громадському радіо розповів експерт Регіонального центру прав людини, адвокат Роман Мартиновський.

Він був хворий на гепатит і туберкульоз. У тій колонії Росії, куди засудженого перевели з виправного закладу окупованого Криму, йому протягом двох років не надавалась відповідна медична допомога.

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"Ми встигли від імені померлого звернутись до Європейського суду з прав людини з проханням вжиття термінових заходів відповідно до правила 39 регламенту суду і суд зрештою витребував необхідну інформацію від уряду РФ , але, на жаль, влада Росії не вжила жодних заходів для забезпечення невідкладного лікування і вчора ув’язнений помер", — повідомив адвокат.

За словами Мартиновського вже подані необхідні заяви до компетентних органів України щодо перевезення тіла померлого на територію України.

Ім’я померлого не розголошується, оскільки його рідні поки що не надали на це дозвіл.

Раніше Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку із незаконним засудженням в Росії чотирьох кримських татар, обвинувачуваним у зв'язках з ісламістською організацією "Хізб ут-Тахрір", та вимагає від РФ негайно скасувати вироку.