Як у Києві святкують мусульманське свято Курбан-байрам (фоторепортаж, відео)

У Києві релігійні заходи з цього приводу відбуваються в соборній мечеті "Ар-Рахма".

Мусульмани столиці здійснили урочистий намаз у цій мечеті і привітали один одного з цим святом.

Не обійшлось і без традиційного для Курбан-байраму обряду жертвопринесення ягнят.

Свято жертвопринесення є одним з двох головних ісламських свят. Цього року воно припадає на 12 вересня.