Як у Києві святкують мусульманське свято Курбан-байрам (фоторепортаж, відео)

13:18, 12 вересня 2016
Суспільство
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Мусульмани усього світу 12 вересня почали відзначати свято жертвоприношення Курбан-байрам.

УНІАН

У Києві релігійні заходи з цього приводу відбуваються в соборній мечеті "Ар-Рахма".

Мусульмани столиці здійснили урочистий намаз у цій мечеті і привітали один одного з цим святом.

Не обійшлось і без традиційного для Курбан-байраму обряду жертвопринесення ягнят.

Свято жертвопринесення є одним з двох головних ісламських свят. Цього року воно припадає на 12 вересня.

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