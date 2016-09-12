Як у Києві святкують мусульманське свято Курбан-байрам (фоторепортаж, відео)
13:18, 12 вересня 2016Суспільство
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Мусульмани усього світу 12 вересня почали відзначати свято жертвоприношення Курбан-байрам.
Святкування Курбан-байраму у Києві / Фото УНІАН
У Києві релігійні заходи з цього приводу відбуваються в соборній мечеті "Ар-Рахма".
Мусульмани столиці здійснили урочистий намаз у цій мечеті і привітали один одного з цим святом.
Не обійшлось і без традиційного для Курбан-байраму обряду жертвопринесення ягнят.
Свято жертвопринесення є одним з двох головних ісламських свят. Цього року воно припадає на 12 вересня.
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