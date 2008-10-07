Міліція кваліфікує вибух у Запоріжжі як хуліганство

Міліція кваліфікувала вибух біля житлового будинку в Запоріжжі як хуліганство.

Як повідомив УНІАН начальник Головного управління МВС України в Запорізькій області Віктор ОЛЬХОВСЬКИЙ, "у зв`язку з вибухом в Шевченківському районі Запоріжжя порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України". Частина 4 ст. 296 КК - "хуліганство, здійснене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї або іншого предмету, призначеного або спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень", - передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

Який саме вибуховий пристрій (речовина) був використаний для здійснення вибуху, міліція поки не повідомляє.

Як повідомляв УНІАН, вночі 7 жовтня біля котеджу 49-річного жителя Шевченківського району міста стався вибух, в результаті була частково зруйнована кам`яна огорожа і вибито скло у вікнах. З трьох людей, що знаходилися у момент події в будівлі, за офіційними даними, ніхто не постраждав.