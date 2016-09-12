Ми говоримо про те, про що думають мільйони: студія "Квартал 95" відповіла на звинувачення у непатріотизмі

Коментарі студії "Квартал 95" з цього приводу оприлюднені на її офіційній сторінці в Facebook.

"Проти нас сьогодні розгорнута кампанія в кращих традиціях брудних політичних технологій: замовні статті в інтернеті та проплачені коментарі в соцмережах. Значить, комусь це вигідно. Значить, комусь потрібно, щоб ми мовчали. Але з нами – наші глядачі. І ніякі інтернет-боти і політтехнології не змусять нас мовчати. Тому що ми говоримо правду", - йдеться в коментарі.

Артисти відзначили, що в липні цього року в Латвії вперше за 25 років незалежності України відбувся фестиваль української культури Made in Ukraine. Студія "Квартал 95" привезла в Ригу і Юрмалу таких відомих українських музикантів, як переможці Євробачення 2004 та 2016 року Руслана і Джамала, Тіна Кароль, Потап, Оля Полякова, Дзідзьо, ВВ, Время и Стекло та багатьох інших, проекти Ліга сміху і Вечірній квартал.

При цьому в студії "Квартал 95" підкреслили, що організувати подію їм вдалося без державного фінансування та підтримки держави.

"Латвія стала на 4 дні української. На багатьох номерах глядачі аплодували стоячи! І ми пишаємося цим. Горді тим, що Україну зустрічали на біс! Ми зробили це заради Батьківщини. Але не заради оскаженілих політиків, яким сьогодні не подобається те, що ми говоримо зі сцени. Ми говоримо про те, про що думають мільйони людей у нашій країні. Ми завжди це робили – у всі часи і за різної влади. І будемо це робити і надалі", - заявляють артисти.

Зазначимо, на фестивалі в Юрмалі артисти студії "Квартал 95" продемонстрували пародію на українських політиків. При цьому користувачів соцмереж, які коментували виступ, обурили порівняння України "актрисою з німецьких фільмів для дорослих", а дипломатичної активності влади – з жебрацтвом.

У свою чергу лідер студії "Квартал 95" Володимир Зеленський прокоментував ситуацію у своєму Facebook.

"Жарт, який викликав бурхливе обговорення не має двох, трьох смислів. Суть проста цієї репризи: досить брати кредити, за які відповідати нашим дітям, онукам і тим, хто буде жити після нас і нести відповідальність за всі ті гидкі справи, які творимо ми. Ми - гордий народ, не жебраки. От і все. Більше тут немає інших смислів. Це жарт про вчинки наших вершителів, нашої влади, не про людей і не про нашу країну. Так, що не треба вдавати з себе культурних археологів і вишукувати у творчості Кварталу те, чого немає і ніколи не буде. Ми любимо свою країну і боремося за її свободу, свободу слова та мислення кожною своєю програмою, кожною секундою", - написав Зеленський.