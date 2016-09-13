Україна у найближчі тижні передасть музею Нідерландів п'ять викрадених картин

Про це йдеться у прес-релізі нідерландського музею, передає Deutsche Welle.

До Києва задля підтвердження автентичності робіт уже цього тижня відправляться нідерландські експерти. Україна офіційно поверне знайдені на її території картини у посольстві Нідерландів в Києві.

Коли саме відбудеться передача, поки що не відомо, однак в коментарі DW в понеділок, 12 вересня, представниця музею Марлус Хорн заявила, що процес передачі - це справа "одного тижня або кількох тижнів".

Вже завершено обмін офіційними документами, далі стан картин мають перевірити експерти.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що колекція полотен голландських художників 17 століття, вкрадена в Нідерландах в 2005 році, знайдена на віллі в місті на сході України. Мова йде про 24 картини, серед яких роботи Яна ван Гойена і Хендріка Богерта.

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На момент викрадення вони оцінювалися в 10 млн євро. З'ясувати місцезнаходження картин вдалося двом голландським слідчим, які ведуть цю справу. Картини "сплили" у липні, коли двоє чоловіків підійшли до голландського посольства в столиці України Києві, пропонуючи продати їх назад. Чоловіки нібито представляли український добровольчий батальйон "ОУН" і заявили, що володіють повною колекцією вкрадених картин, які оцінили в 50 млн євро.

У музеї попросили допомоги в українській владі в повернення картин. "Існують вагомі підстави вважати, що нинішні власники вкрадених картин намагаються продати їх іншим людям. Подальше розслідування показує, що за лаштунками добровольчого батальйону діють високопоставлені особи", - стверджують в музеї.

Голландське видання NOS з посиланням на представника музею Західної Фрісландії Артура Бранда каже, що його інформатори назвали два імені - лідера партії "Свобода" Олега Тягнибока і колишнього главу СБУ Валентина Наливайченка.

"Я не можу розкривати деталі, проте зв'язок між Службою безпеки і вкраденими картинами більш ніж очевидний", - зауважив Бранд.

Картини були вкрадені в січні 2005 року. Грабіжники сховалися в музеї перед закриттям, після чого відключили сигналізацію і зникли з полотнами.