Спершу квартира, тепер і машина: Касько повідомив про арешт свого авто

Віталій Касько у своєму Facebook повідомив, що правоохоронці арештували його авто, придбане ще за часів роботи адвокатом.

Читайте такожСуд арештував майно погорілого на хабарі колишнього в.о. ректора НАУ

"Спершу була квартира, а тепер уже й автомобіль арештовано. Буду насолоджуватися користуванням своїм ноутбуком, бо скоро уже й до нього доберуться", - написав Касько.

Він додав, що автомобіль придбав іще тоді, коли працював адвокатом: "Вказував його в усіх своїх деклараціях. Чи вмію я мандрувати у часі? Ні, але прокурори, мабуть, вважають, по-іншому: спершу я влаштувався на роботу у Генпрокуратуру і накрав там грошей (це, як я розумію, звична для них парадигма), а потім повернувся у минуле і на вкрадене придбав собі авто".

"А тим часом, десь у паралельній реальності, прокурор Дмитро Сус, який записав свій автомобіль на 86-річну бабусю, продовжує спокійно працювати", - відзначив Касько.

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого Касько заявив, що вирішив звільнитися з Генеральної прокуратури через незгоду з діями керівництва відомства. У квітні в ГПУ заявили, що Каську повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах та у використанні завідомо підробленого документа. Йому інкримінуються правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.

У відомстві стверджували, що Касько незаконно, в тому числі з використанням підроблених документів, заволодів приміщенням службової квартири площею 155 кв. м на бульварі Дружби народів у Києві, ринкова вартість якої на той момент становила близько 1,8 млн грн, чим завдав державі збитків в особливо великих розмірах.

При цьому в ГПУ підкреслили, що Касько порушив права категорій осіб, які потребували поліпшення житлових умов і були наділені правом на отримання житла в першу чергу. Пізніше суд наклав арешт на квартиру Каська на бульварі Дружби народів. 23 травня Апеляційний суд Києва зняв арешт з квартири. 31 травня Касько заявив, що на його квартиру знову накладено арешт.