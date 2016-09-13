Слідство назвало номер будинку, з якого могли підірвати авто Шеремета (фото)

Про це йдеться у рішенні Печерського суду, до якого звернувся слідчий з проханням дозволити огляд даної будівлі.

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Як зазначається, аварійний будинок, що огороджений зеленим парканом, знаходиться у місці з якого зручно одночасно спостерігати за припаркованими автомобілями поруч з будинком Шеремета та перехрестям вул. І. Франка та Б. Хмельницького.

"З указаного місця зловмиснику найбільш зручно дистанційно підірвати вибуховий пристрій, залишаючись непомітним", - зазначається у документі.

Суд надав слідству дозвіл на огляд будинку.

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув вранці 20 липня у центрі Києва внаслідок вибуху автомобіля. Поліція кваліфікувала злочин за ч.2 п 5 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб).

Генпрокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помсту за його професійну діяльність.

Також вивчаються ще три версії: особисті неприязні стосунки, дестабілізація обстановки в Україні та помилка вбивць, метою яких могла бути цивільна дружина журналіста Олена Притула, оскільки автомобіль перебував у її власності.