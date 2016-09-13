Харьківська СБУ запідозрила росіянку у зв'язках з "Ісламською державою"

Про це УНІАН повідомили у прес-службі СБУ.

26-річна громадянка РФ 10 вересня прибула до Харкова авіарейсом зі Стамбула. Під час проходження прикордонного контролю вона не змогла пояснити мету свого візиту до України, окрім того, що її депортували з Туреччини за причетність до діяльності міжнародної терористичної організації ІДІЛ.

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В СБУ пояснили, що росіянка постійно плуталась у своїх біографічних даних та не змогла розповісти, чим вона займалась на території Туреччини.

"Задля забезпечення інтересів національної безпеки СБУ 12 вересня прийняла рішення про примусове повернення росіянки з України. Того ж дня вона добровільно виїхала в напрямку Росії", - підсумували у спецслужбі.