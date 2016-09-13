Порошенко: В Україні повинні з'явитися музеї воїнам АТО і героям Небесної Сотні

Про це Порошенко сказав на засіданні Ради національної безпеки і оборони, повідомили УНІАН у прес-службі президента.

Глава держави підкреслив, що вже більш як два роки на сході України ведуться бойові дії, і не можна забувати свого морального обов’язку перед тими, хто зробив важливий внесок у справу захисту Батьківщини.

Читайте також"Половину речей для військових не купують": Бірюков розповів про дірки у фінансуванні ЗСУ

«Наголошую на тому, щоб в державному бюджеті була стаття, яка б передбачала будівництво пам’ятника та Музею воїнам АТО, які віддали своє життя за свободу та незалежність нашої держави. Так само як і передбачені видатки на будівництво музею Героїв Небесної Сотні спільно із міським бюджетом міста Києва», - сказав Порошенко.

Президент зазначив, що до Дня захисника України необхідно прозвітувати про Музей воїнів АТО, а до річниці Революції Гідності - щодо Музею Героїв Небесної Сотні.