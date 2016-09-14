У Києві затримали одного з ватажків бандформування "Рим", яке очолював екс-депутат від КПУ

Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

"Бандформування "Рим" діяло у Довжанську (колишній Свердловськ) на окупованій території Луганщини впродовж 2014-2015 років. Угруповання тероризувало місцеве населення, займалося пограбуваннями, контрабандою вугілля та зброї", - йдеться в повідомленні.

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За даними СБУ, затриманий терорист особисто відбирав у людей автомобілі та інше майно, грабував офіси й помешкання. Відповідаючи за фінанси угруповання, він разом із ватажком бандформування Олександром Гайдеєм на прізвисько "Рим" організував постачання на контрольовану українською владою територію автомобілів, викрадених у Луганську та інших окупованих населених пунктах. Їх легалізація здійснювалася через використання корупційних зв'язків бойовиків. Гроші, виручені від збуту крадених автівок, йшли терористам у кишеню або витрачались на фінансування діяльності банди.

"Через міжусобні чвари на окупованій території лідер "Риму" та його поплічник були змушені втекти до Росії. До Києва бойовик прибув для вирішення майнових питань", - розповіли в СБУ.

Зловмиснику інкримінується участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань відповідно до ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України.

На період слідства суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За даними ЗМІ, Гайдей до того, як стати лідером свердловських бойовиків, був членом Комуністичної партії України та був обраний від цієї проросійської політсили депутатом свердловської міськради. У 2012 балотувався у Верховну Раду по одномадатному округу, але програв представнику регіоналів.