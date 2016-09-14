У "відмивача" доходів сім'ї Януковича арештували майна майже на півмільярда гривень (відео)

Про це повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури.

«Загальна орієнтовна вартість описаного та арештованого Головною військовою прокуратурою майна, яке легалізовано Андрієм Головачем та членами його родини, складає майже 480 млн грн, з яких 468 млн грн – об’єкти нерухомості, 10 млн грн – рухоме майно», - йдеться у повідомленні.

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Як зауважили в ГПУ, слідчі дії проведені на об’єктах нерухомості, які були легалізовані Головачем, у тому числі на членів його родини.

Зокрема, слідчими описано та вилучено автопарк (6 автомобілів), оформлений на його сина. Крім того, описано та арештовано котеджне містечко, яке належить на правах власності родичам колишнього чиновника, декілька ресторанів та магазинів елітного одягу по вулиці Хрещатик, які також оформлені на родину екс-високопосадовця.

Розслідування щодо Головача проводиться за фактами незаконного відшкодування ПДВ підприємствам (ст. 209 КК України – легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), що знаходилися під контролем злочинної організації екс-високопосадовців Віктора Януковича, Миколи Азарова, Олександра Клименка, на суму понад 3 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня суд заарештував Головача з можливістю внесення застави в 200 млн гривень.