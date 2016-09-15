У Львові стартував 23-й Форум видавців, участь в якому беруть представники з 27 країн

У Львові сьогодні розпочався XXIII Форум видавців, учасниками якого є представники з 27 країн світу.

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Як передає кореспондент УНІАН, організатори прогнозують, що на книжковому ярмарку, який триватиме до 18 вересня, побуває 50 тисяч відвідувачів.

Як зазначила під час прес-конференції президент громадської організації «Форум видавців» Олександра Коваль, у програмі цьогорічного форуму відбудеться 1259 подій, зареєструвалися майже тисяча учасників, з них 505 авторів, перекладачів, літературознавців, музикантів, художників, громадських діячів. В роботі форуму беруть участь представники з 321 видавництва, а учасники форуму прибули з 27 країн світу: Австрії, Білорусі, Греції, Грузії, Данії, Естонії, Ізраїлю, Італії, Канади, Каталонії (Іспанія), Латвії, Литви, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, ПАРу, Перу, Польщі, Румунії, Сербії, Словаччини, Словенії, США, Фінляндії, Франції, Хорватії, Чехії та Швеції.

В рамках цьогорічного форуму, окрім традиційного книжкового ярмарку та вручення премії «Найкраща книга Форуму 2016», також відбудеться Львівський міжнародний літературний фестиваль. Вперше на форумі працює окремий майданчик з літературою для незрячих, надрукованою шрифтом Брайля.

Почесний гість Форуму видавців у Львові – письменник, дисидент, один із засновників Литовської Гельсінської групи, професор слов'янських мов і літератур в Єльському університеті (США) Томас Венцлова.