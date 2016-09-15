У Кам'янському вірменин протягом місяця грабував жінок та надягав їх прикраси на себе

9 вересня близько 18:30 до Дніпровського відділення поліції Кам'янського звернулась 36-річна місцева мешканка, яка повідомила, що її пограбували.

Як з’ясувалося, в цей час жінка поверталася додому. Біля будинку №34 по проспекту Металургів до неї підбіг невідомий чоловік, який зірвав у неї з шиї золотий ланцюжок. Після цього зловмисник втік в арку будинку.

Однак жінка встигла запам’ятати свого кривдника і детально описала прикмети поліцейським.

Через кілька хвилин по гарячи» слідах правоохоронці затримали чоловіка, який по прикметах був схожим на грабіжника, однак одягнутий в інший одяг. Жінка впізнала в ньому грабіжника.

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Як потім встановили поліцейські, чоловік проживає поруч із місцем пограбування. Після злочину він пішов додому, перевдягнуся, прикрасивши себе щойно зірваним ланцюжком та направився до ломбарду, аби закласти прикрасу. В цей час він і був затриманий працівниками поліції.

Зловмисником виявився 25-річний громадянин Вірменіі, проживав в Кам’янському в лівобережній частині міста зі своєю дівчиною. Протягом місяця він промишляв тим, що зривав із ший жінок ланцюжки і здавав їх в ломбард.

За даним фактом відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж).

Наразі чоловіку повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.