Першого віце-мера Сум затримали під час відрядження в Одеській області

Чиновник, який підозрюється у незаконному звільненні більше 30 працівників депатрамента містобудування Сумської міськради, відвідав Чорноморськ в рамках службового відрядження, повідомляє Depo.Суми. Зараз його примусово доставляють в Сумську область.

Читайте такожЗМІ: екс-голову Київської ОДА Мельничука знайшли на території Лаври

Завтра, 16 вересня, Охтирський районний суд розгляне клопотання прокуратури про відсторонення Володимира Войтенка від посади першого заступника міського голови на період слідства. На попередньому засіданні суд оштрафував віце-мера за неявку і виніс постанову про його примусову доставку.