Кількість порушень прав людини в Україні не зменшується - правозахисники

Про це ефірі "Громадського" розказала виконавча директорка Amnesty Іnternational в Україні Оксана Покальчук.

«Практика порушень прав людини, нажаль, не зменшується. Ми фіксуємо, що практики тортур, насильницьких зникнень, порушень міжнародного гуманітарного права на даний момент продовжуються», – сказала вона.

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Покальчук також додала, що їм невідомо про будь-які позитивні зрушення в цьому питанні зі сторони самоназваних «ЛНР» та «ДНР».

Раніше, правозахисники Amnesty International та Human Rights Watch повідомили про звільнення 13 осіб з «таємної в'язниці» СБУ в Харкові та опублікували подробиці їх утримання.