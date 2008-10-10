Україна потроху відрізає Польщу від своєї електроенергії

Україна має намір припинити експорт електроенергії до Польщі з листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам міністр палива та енергетики Юрій ПРОДАН під час відвідання підстанції "Київська" в Макарівському районі Київської області.

«Гадаю, ми припинемо з листопада, може, навіть і раніше», - сказав міністр. При цьому він зазначив, що постачання за польським напрямком з жовтня вже зменьшено з 200 до 100 мегават.

За словами міністра, причиною відмови від експорту за даним напрямком є невідповідність цін на експорт цінам, що склалися на внутрішньому оптовому ринку.

Коментуючи в зв`язку з цим плани "Укрінтеренерго" придбати частку польського трейдера - компанії Zommar, міністр підкреслив, що навіть якщо така купівля й відбудеться, покупцем із українського боку виступить саме «Укрінтеренерго».

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня народний депутат України, заступник голови парламентського комітету з ПЕК Юрій БОЙКО звернувся до Антимонопольного комітету України з вимогою розслідувати факти монополізації експорту української електроенергії іноземними комерційними структурами при сприянні посадових осіб України.

У своєму зверненні, Ю. БОЙКО вказав на грубі порушення законодавства про захист економічної конкуренції, що були припущені держпідприємством «Укрінтеренерго» і групою компаній, що прибувають у відносинах контролю з компаніями Korlea Invest Holding (Швейцарія), Korlea Invest (Словаччина), Energy Capital (Угорщина), що призвели до монополізації ринку експорту електричної енергії з України.

Зокрема, на основі аналізу статистики експортних постачань електроенергії з України в січні-липні цього року депутат робить висновок, що «Укрінтеренерго» «докладає всі зусилля, щоб всі експортні контракти укладались або переукладалися з компаніями, пов`язаними відносинами контролю з Korlea Invest Holding (Швейцарія)».

Так, зазначає депутат, постачання електроенергії до Молдови здійснюються на користь компанії Energo-Partner (Угорщина), до Угорщини - компанії Energy Capital (Угорщина) і Energy Capital Trade (нова назва - UkrEnergy Trade, Угорщина), до Словаччини і Румунії – Korlea Invest (Словаччина). Крім того, зазначає депутат, відповідно до заяви президента Korlea Invest Holding Василя БЕЧВАРЖА, UkrEnergy Trade завершує купівлю контрольного пакету акцій компанії Zomar (Польща), що здійснює постачання електроенергії на ринок Польщі.

За даними Ю. БОЙКО, поза контролем групи Korlea Invest Holding з серпня перебувають тільки постачання на адресу молдавської державної компанії EnergoCom, частка якої в загальному експорті з України залишає 8,96%.

Також Ю. БОЙКО просить АМК перевірити відповідність нормам антиконкурентного законодавства придбання «Укрінтеренерго» більше 50% в статутному фонді угорського трейдера Energy Capital Trade Zrt (нова назва - UkrEnergy Trade).

15 липня Ю. БОЙКО на прес-конференції в УНІАН заявив, що існуючі корупційні схеми при експорті електроенергії в січні-травні завдали Україні 190 млн. дол. збитків.

«За 5 місяців 2008 року експортери заробили на українській електроенергії 190 мільйонів доларів. Отже, споживачі України фактично дотують іноземних споживачів і компанії, що торгують нашим струмом», – заявив він.

За його словами, на сьогоднішній день постачання електроенергії з України у зарубіжні країни є збитковими для нашій країни. «Реальна закупівельна ціна української електроенергії для експортерів (з урахуванням відшкодування ПДВ і курсової різниці) складає від 2,9 до 4,8 американських цента за кіловат, тоді як оптова ціна на внутрішньому ринку складає 6,9 центів, а ціна, за якою електрика надходить до українських споживачів, взагалі досягає 13 центів», – сказав він.

Нагадаємо, що Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» розглядає можливість придбання польського енерготрейдера Zommar через свою дочірню компанію UkrEnergy Trade.

Довідка УНІАН. Україна експортує електроенергію до Молдови, Словаччини, Угорщини, Польщі і Румунії. Експорт електроенергії здійснює ”Укрінтеренерго”, яке купує її на оптовому ринку електроенергії за встановленим Національною комісією регулювання електроенергетики (НКРЕ) тарифом.

Кабінет міністрів України прогнозує зростання експорту української електроенергії в 2009 році до 7,632 млрд. кВт/г при очікуваному обсягу експорту в поточному році на рівні 7,406 млрд. кВт/г.

У 2007 році Україна скоротила експорт електроенергії на 11,8%, або 1 млрд. 236,6 млн. кВт/г, проти 9 млрд. 200,4 млн. кВт/г у 2006 році