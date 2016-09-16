Україна депортувала грузинського добровольця, що воював за неї на Донбасі

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" на каналі 1+1 заявив народний депутат Єгор Соболєв.

"Є рішення Служби безпеки України про те, що йому заборонено перетин державного кордону. Жодного формулювання (про причини заборони)", - сказав депутат.

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Соболєв зазначив, що Тетруашвілі мали депортувати 16 вересня о 8:45.

Згідно з даними на сайті аеропорту "Київ", рейс YE211 до Тбілісі, що мав вилетіти о 8:45, вилетів.

На своїй сторінці у Facebook Соболєв також опублікував копію рішення про видворення Тетруашвілі.