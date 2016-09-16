Україна депортувала грузинського добровольця, що воював за неї на Донбасі
11:44, 16 вересня 2016Суспільство
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Громадянина Грузії Тенгіза Тетруашвілі, який з 2014 року брав участь в АТО у лавах батальйону "Донбас" із позивним "Тринадцятий", затримали в аеропорту "Київ" ("Жуляни") з метою депортувати назад до Грузії.
Україна вигнала Тетруашвілі, який за неї воював / facebook.com/ievgen.shevchenko.7
Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" на каналі 1+1 заявив народний депутат Єгор Соболєв.
"Є рішення Служби безпеки України про те, що йому заборонено перетин державного кордону. Жодного формулювання (про причини заборони)", - сказав депутат.
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Соболєв зазначив, що Тетруашвілі мали депортувати 16 вересня о 8:45.
Згідно з даними на сайті аеропорту "Київ", рейс YE211 до Тбілісі, що мав вилетіти о 8:45, вилетів.
На своїй сторінці у Facebook Соболєв також опублікував копію рішення про видворення Тетруашвілі.
Рішення прийняв "уповноважений орган", Соболєв каже, що СБУ / facebook.com/IegorSoboliev
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