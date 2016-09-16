На Дніпропетровщині на хабарі за розміщення МАФів затримали заступника мера Марганця

Як повідомляє Нікопольський відділ поліції, за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

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Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів та відсторонення від займаних посад. Досудове розслідування триває.

Посадові особи вимагали 46 тисяч гривень від приватного підприємця за розроблення та погодження документації про виділення земельної ділянки для здійснення підприємницької діяльності – розміщення об’єктів малої архітектурної форми.