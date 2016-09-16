Українські волонтери візьмуть участь в акції "Військове таксі"

З 20 вересня у пасажирів сервісу виклику авто «UKLON» з'явиться можливість проїхати на «Військовому таксі» разом з волонтерами на машині, яка невдовзі вирушить у зону АТО.

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У такий спосіб організатори акції «Військове таксі» хочуть надати можливість своїм клієнтам та прихильникам поспілкуватися з волонтерами: Віталієм Дейнегою (Повернись живим), Павло Кащуком (Комбат. ua), Галиною Алмазовою (Вітерець), Романом Синіциним (Народний тил).

Волонтери готові на певний час стати професійними водіями, щоб розповісти про волонтерську діяльність і відповісти на будь-які запитання своїх пасажирів про війну.

Замовити машину «Військове таксі», щоб під'їхати на роботу та поспілкуватися з волонтерами, можна вказавши хештеґ #wartaxi в коментарях до замовлення з 20 до 22 вересня. Гроші за перевезення підуть на ремонт військової техніки у АТО.