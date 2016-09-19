Опубліковані фото з місця загибелі заступника голови АП Андрія Таранова

Фотографії з місця трагічної події опублікував портал dtp.kiev.ua.

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Раніше повідомлялося, що заступник голови Адміністрації президента Андрій Таранов на водному мотоциклі не впорався з керуванням і врізався в баржу. На місце прибули рятувальники, які витягнули тіло загиблого. Медики швидкої констатували смерть чоловіка.

На місці трагедії працювали значні сили поліції та опергрупа. Порушено кримінальну справу. Ведеться слідство.

Начальник Департаменту комунікації Національної поліції України Ярослав Тракало заявив, що відомості про подію внесено до ЄРДР за статтею 291 КК (порушення чинних правил на транспорті).