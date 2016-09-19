Росія - "кримінальний офшор": у поліції розповіли про останні тенденції серед злочинців на Донеччині

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів голова Національної поліції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

За його словами, для злочинців Російська Федерація свого роду "кримінальний офшор", де можна сховатися від покарання і бути впевненим, що українському правосуддю їх не передадуть.

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"За майже дев'ять місяців поточного року в Донецькій області скоєно 125 умисних вбивств, з них 4 - на окупованій території області, але це тільки ті, про вчинення яких нам стало відомо. По 107 злочинів підозрювані затримані. Намітилася тенденція: зловмисники здійснивши той чи інший злочин, намагаються загубитися в Криму або Російській Федерації", - пише Аброськін.

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Тільки за останній тиждень на Донеччині скоєно два резонансні вбивства. В Авдіївці раніше судимий місцевий житель зґвалтував і вбив жінку у під'їзді будинку. А в Краматорську двічі судимий місцевий житель убив сторожа одного з підприємств.