Пірати, які утримують «Фаїну», відмовилися виконати обіцянку

Пірати в Сомалі, які утримують українське судно Faina, відмовились сьогодні від послуг місцевих посередників у переговорах про звільнення екіпажу.

Як передає ІТАР-ТАРС, про це повідомили старійшини Сомалі. За їхніми словами, пірати згодилися звільнити моряків і переправити їх в кенійський порт Момбаса, але потім без пояснення причин відмовилися виконати обіцянку, зажадавши видалити посередників Сомалі.

З 20 моряків на борту судна - 17 українців, два росіянина і один громадянин Латвії. Судно доставляло вантаж з 33 танків Т-72, гранатометів, зенітних установок і боєприпасів, які Україна продала Кенії.

"Переговори між піратами і господарями судна повністю припинилися в суботу після того, як пірати наполягли на видаленні посередників Сомалі з переговорного процесу", - сказав Ахмед Абшир ХАСАН - один із старійшин Харадере, розташованого за 100 кілометрах від Хобьо, де пірати утримують заручників. За його даними, пірати домагаються сплати 10 мільйонів доларів викупу за моряків.

Старійшини сказали також, що, за словами піратів, переговори поновляться через чотири дні.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня пірати захопили біля берегів Сомалі судно Faina.

Переговори з піратами про звільнення моряків здійснюють Міністерство оборони Кенії і судновласники.

Судно перебуває під наглядом кількох американських кораблів зі складу 5-го флоту, які мають завдання не допустити вивантаження зброї на берег.

7 жовтня телерадіомовна корпорація Бі-Бі-Сі повідомила, що має документи, які нібито підтверджують, що боєприпаси і танки на борту "Faina", захопленого піратами біля берегів Сомалі, могли призначатися для Південного Судану. За даними Бі-Бі-Сі, копія вантажної декларації свідчить про те, що контракт на поставку техніки був укладений міністерством оборони Кенії від імені уряду Південного Судану. Кенійське оборонне відомство, відповідно до цього документа, є лише вантажоодержувачем.

Контрактні номери танків, гранатометів і зенітних установок містять код GOSS, який, як повідомили Бі-Бі-Сі військові експерти, звичайно використовується як скорочення від "Government of South Sudan" (з англійського – “ уряд Південного Судану ”).

В той же час Рада національної безпеки і оборони заявила, що абревіатура GOSS означає підрозділ матеріально-технічного забезпечення Міністерства оборони Кенії – General Ordinance and Security Supplies ”.