Сорос розкритикував дії США і ЄС у боротьбі з кризою

Американський мільярдер Джордж Сорос розкритикував владу США і Європейського союзу за дії, що робляться для боротьби зі світовою фінансовою кризою.

На його думку, план міністра фінансів США Генрі Полсона з підтримки фінансового ринку країни за рахунок виділення 700 млрд дол. вироблявся "дуже повільно". А європейські уряди, вважає Дж.Сорос, надто пізно усвідомили, що світ зіткнувся з серйозною кризою, передає Associated Press.

При цьому він відзначив, що зараз уряди західних країн роблять "набагато продуктивніші кроки, ніж тиждень тому".

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що лідери держав - членів єврозони виробили план спільних дій у боротьбі з фінансовою кризою. Зокрема, уряди європейських країн гарантуватимуть своїм банкам виплати за новими міжбанківськими кредитами, узятими на строк до 5 років. Гарантії розповсюджуватимуться і на всі середньострокові кредити, узяті до 31 грудня 2009р.

РБК