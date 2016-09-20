ГПУ мала у своєму розпорядженні дані про місцезнаходження ватажка "Оплоту"

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив начальник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

"Розслідується кілька виробництв. Департаментом спеціальних розслідувань розслідується його причетність до організації "титушек" під час протестних акцій. І стосується звинувачень у причетності до викрадень і тортурів одного з "майданівців". За цим злочинам повідомлено про підозру, оголошено в розшук, навіть було надано дозвіл на здійснення міжнародного розшуку. Інше виробництво розслідується військовою прокуратурою. Нами досліджується питання представників організації "Оплот" в подіях з протидії протестних акцій. Йому інкримінується організація членів цього угруповання, де вчинено злочини проти "майданівців". Саме через це повідомлено про підозру і оголошено в розшук... Були оперативні дані про те, що він знаходився в РФ", - заявив Горбатюк.

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Нагадаємо, 19 вересня російські ЗМІ повідомили, що в Підмосков'ї кілер розстріляв двох людей, одним з яких виявився лідер харківської терористичної організації "Оплот" і противник Євромайдану Євген Жилін. Вбивство сталося в ресторані "Ветерок" на території елітного селища Горки-2 в Одинцовському районі Московської області. Під час допитів свідків було встановлено, що ретельно загримований кілер чекав потерпілих за сусіднім столом близько 20 хвилин. Після того як чоловіки прийшли в ресторан і зробили замовлення, кілер підійшов і зробив у них серію пострілів. Жилін був убитий, а його знайомий отримав поранення і був госпіталізований.