СБУ знайшла картини ХVIIІ століття, викрадені із львівського музею більше 50 років тому

Як повідомляє прес-служба СБУ, йдеться про диптих – портрет Тимоша Хмельницького – одного з синів видатного гетьмана України Богдана Хмельницького, а також портрет дружини Тимоша Розанди, яка була дочкою господаря молдавського князівства Лупула.

Картини були викрадені з Львівського історичного музею 8 лютого 1960 року. Одна з картин була виставлена на інтернет-аукціон мешканцем Кропивницького, який не знав про історію цих витворів мистецтва.

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Співробітники СБУ спільно з працівниками музею переконали чоловіка повернути державі культурні цінності. Експерт Львівського історичного музею вже підтвердив автентичність робіт, переданих оперативникам спецслужби.

«Картини були створені приблизно у ХVIIІ столітті, зняті з аукціону вони були на минулому тижні, а передані в музей на початку цього тижня. Про точну вартість робіт можна буде говорити після детального обстеження картин та їхньої реставрації. Наразі роботи знаходяться на тимчасовому зберіганні в Кіровоградському обласному художньому музеї», - розказала кореспонденту УНІАН заступник директора Кіровоградського обласного художнього музею Ганна Осіпова.

Планується, що роботи найближчим часом будуть передані у Львівський історичний музей.