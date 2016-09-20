У Києві волонтери збирають гроші на авто для бійців АТО за допомогою "військового таксі"

«Сьогодні стартує безпрецедентна акція від сервісу Uklon та фонду «Повернись живим». Якщо ви замовите таксі через мобільний додаток і в полі приміток (“уточнення для водія”) напишете #wartaxi – то сервіс Uklon перерахує усю вартість вашої поїздки (без чайових водію) на купівлю джипу для 30ї окремої механізованої бригади збройних сил України” – заявляє засновник БО МБФ “Повернись живим” Віталій Дейнега.

Читайте такожУкраїнські волонтери візьмуть участь в акції "Військове таксі"Протягом акції “Військове таксі”, яка триватиме до 22 вересня, або до моменту коли повна вартість джипу (125 000грн) буде зібрана, волонтери різних організацій та ветерани АТО зможуть розповісти про волонтерську діяльність і відповісти на будь-які запитання пасажирів про війну. Кияни матимуть змогу проїхатися разом з Віталієм Дейнегою (Повернись живим), Павло Кащуком (Комбат. ua), Галиною Алмазовою (екіпаж «Вітерець»), Романом Синіциним (Народний тил), Евгеном Турчаком (демоб. 95 бр, Спілка ветеранів АТО), Леонідом Остальцевим (демоб. 30 мех. бр., Pizza Veterano), Ярославом Тропиновим (Армія SOS).

«Чому ми це робимо? Бо «UKLON» щомісячно перераховує значні суми на різні волонтерські організації. Ми вирішили зробити спільну акцію, щоб пасажири знали, що вирористовуючи цей сервіс автоматично допомагають українській армії» - зазначив Віталій Дейнега.

Леонід Остальцєв, засновник київського кафе «Pizza Veterano”, а також демобілізований боєць 30 мех.бр. додав: «Ділянка, яку тримає 30 механізована бригада досягає 72 км. Між опорниками великі відстані. На БМП не можна проїхати через шум, до того ж вони потрібні на опорниках. Техніки для того, щоб підвезти воду, боєприпаси, змінити особовий склад немає. Тому такі машини вирішують питання мобільності та навіть евакуації поранених».

«Якби мали такі джипи на початку війни у нас було б менше роботи. Реаномобілі іноді переслідують і , на жаль, обстрілюють. Нещодавна у нас з’явився аналогічний джип, який допомагає вивозити поранених під Маріуполем.Такі машини життєво необхідні на фронті», - прокоментувала Галина Алмазова з екіпажу «Вітерець».

Керівництво «UKLON» повідомило, що в майбутньому планує запустити акцію «Військове таксі» в інших містах, зокрема Одеса, Львів, Дніпро, Харків. «Наша соціальна ініціатива має мету долучити пасажирів не тільки заплатили за поїздку у таксі, а також і перерахувати кошти на допомогу армії будь-якому з волонтерів акції» ​​ - повідомив директор «UKLON» Павел Лисенко.

Долучайтесь до акції! Замовити машину «Військове таксі» можна вказавши хештеґ #wartaxi в коментарях до замовлення через «UKLON».