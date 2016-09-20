Після стихії в Одесі чоловік стрибав "бомбочкою" у величезну калюжу (відео)

Про це повідомляє "Одесская жизнь".

Зазначається, що "нирець" показував свої таланти на Академіка Вільямса. Сміливець пірнув двічі, навіть не знімаючи штанів.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі сьогодні через сильний дощ зупинено рух більшості маршрутів міського електротранспорту. Утворилися затори у всіх районах міста, на деяких ділянках протяжність заторів в кілька кілометрів.

Читайте такожОдесити жартують з приводу рекордної зливи, що обрушилася на місто (фотодобірка)

За добу випало понад двох місячних норм опадів, останній раз така кількість опадів фіксувалася 129 років тому – в 1887 році. Частину вулиць затоплено, в деяких місцях машини виявилися затопленими майже по дах. Штормовий вітер повалив десятки дерев.