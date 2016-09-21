Православні християни відзначають перше велике свято церковного року - Різдво Богородиці

Про це керуючий справами УПЦ митрополит Антоній (Паканич) нагадав 21 вересня, в день святкування Різдва Пресвятої Богородиці та Міжнародного дня миру, повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви.

«Напевно, не випадково Міжнародний день миру вже який рік відзначається в день великого православного свята - Різдва Богородиці. Такий збіг дуже символічний. Сьогодні народилася Божа Матір - це день радості, день подолання розділення, набуття надії на примирення з Богом і початок порятунку світу. З народженням Божої Матері світ змінився, адже Діва Марія привела в наш світ Христа, Який показав людям шлях до спасіння і порозуміння з Богом. Народження Пречистої від бездітних праведників Іоакима та Анни вчить терпінню і великій вірі в Бога», - зазначив митрополит Антоній.

Разом з тим, владика Антоній звернув увагу на небезпечну ситуацію, яка склалася в Україні.

«На превеликий жаль, Україна сьогодні входить в список десяти найнебезпечніших країн світу. Ми не перестаємо просити Божу Матір про те, щоб на нашій землі припинилося кровопролиття. У цей день ми просимо Матір Божу про мир для нашого народу. Адже віра в Її заступництво у нас завжди була дуже сильна: жодної важливої справи не починали без молитов до Цариці Небесної. У день Свого Різдва Пречиста Діва Марія особливо чує наші молитви і, просить Сина Свого і Бога нашого, за всіх нас. Коли здається, що всі можливості для діалогу з ближнім вичерпані і сенсу шукати спільну мову вже немає, потрібно смиренно звернутися до Цариці Небесної і попросити Її про допомогу напоумити нас», - сказав керуючий справами УПЦ.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, Міжнародний день миру відзначається 21 вересня з 2002 року. У цей день ООН закликає всі країни зупинити військові дії і хоча б на 24 години припинити проливати кров. За рейтингом організації Vision of Humanity, цього року Україна увійшла в 10-ку найбільш небезпечних країн світу. Всього в рейтингу 163 позиції, де Україна займає 156 місце. У 2015 році наша країна перебувала на 150 позиції, між Нігерією і Лівією. У 2014 році Україна займала 141 позицію, а в 2013 році - 111. Такі зміни пов'язані з військовим конфліктом на сході України.

*** Різдво Богородиці - перше дванадесяте свято в новому церковному році. У цей день всі православні християни намагаються прийти на святкові богослужіння та причаститися Святих Христових Таїн. За церковним переданням, Пресвята Богородиця народилась від праведного подружжя: Іоакима і Анни. Довгий час у благочестивого подружжя не було дітей. У ті часи вважалося, що якщо чоловік і жінка бездітні, значить, вони прогнівили Господа. Але Іоаким і Анна не переставали сподіватися на Бога і гаряче молилися, щоб Він послав їм чадо, незважаючи на їхній похилий вік. Молитви праведників були почуті Небесним Отцем: Ангел Господній сповістив подружжю, що у них народиться Дочка Благословенна вища за всіх земних дочок. З волі Бога так і сталося.

У день Різдва Богородиці у всіх православних храмах співається величання: «Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтем святых твоих родителей, и всеславное славим Рождество Твое». Також співається Тропар: «Рождество Твое, Богородице Дево, радость возвести всей вселенней: из Тебе бо возсия Солнце правды Христос Бог наш, и разрушив клятву, даде благословение, и упразднив смерть, дарова нам живот вечный».