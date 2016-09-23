Апеляційний суд виправдав суддю, якого звинувачували у керуванні автомобілем у нетверезому стані

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні, 23 вересня, в апеляційному суді області розглядалась скарга судді, якого Кіровоградський районний суд визнав винним у вчиненні непокори патрульним і керуванні автомобілем у нетверезому стані.

Захист вимагав скасувати ухвалу суду першої інстанції за ч.1 ст.130 ККУ (керування у стані алкогольного сп'яніння) і закрити адмінпровадження у зв'язку з відсутністю складу порушення.

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Суддя Людмила Ткаченко винесла ухвалу апеляційну скаргу задовольнити. В ухвалі суддя зазначила, що суд першої інстанції не врахував низки порушень, що допустили патрульні під час складення протоколу.

Вона також повідомила, що на розгляд суду надійшов диск із записом показів свідків. В цих показах не вказано, чи погодився обвинувачений проходити медогляд в наркодиспансері. А покази свідка, що підозрюваний перебував у стані сп'яніння не можуть бути використані як доказ, оскільки такий висновок може дати лише медогляд. Окрім того, дана особа не вказана, у протоколі, як свідок, а покази патрульних не можуть об'єктивно розцінені.

Крім того, апеляційний суд визнав недійсним висновок медиків наркодиспансеру, як складений з порушенням.

Під час винесення рішення про задоволення апеляційної скарги суддя також врахувала ще ряд порушень при складенні адмінпротоколів: не вказані повні ініціали, не там поставлений підпис тощо.

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Рішення судді активісти, які прийшли на судове засідання, зустріли скандуванням "Ганьба!".

Довідка УНІАН. 2 вересня Кіровоградський районний суд області визнав суддю районного суду Кропивницького винним за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) та ст. 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Суд постановив накласти порушнику штраф 3400 грн та стягнути 275,6 грн судового збору.

25 липня близько опівночі патрульні поліцейські Кропивницького затримали суддю Кіровського районного суду міста, який перебував за кермом у нетверезому стані.