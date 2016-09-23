Італійські карабінери завершили підготовку військовослужбовців Нацгвардії

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МВС.

Згідно з повідомленням, 4-тижневий курс включав вивчення базису специфіки підтримання порядку на вулицях країни: патрулювання важкодоступних місць; правила та порядок затримання правопорушників та зловмисників; порядок звернення до громадян; порядок затримання особливо небезпечних злочинців; порядок дій карабінерів під час надзвичайних лих.

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«Ці заняття дали змогу засвоїти більш складні елементи техніки по забезпеченню спокою громадян», - підкреслили в МВС.

Нагадаємо, італійські експерти з охорони громадського порядку 29 серпня розпочали комплексний навчальний модуль з військовослужбовцями Національної гвардії.

Від Національної гвардії у навчаннях брали участь 36 військовослужбовців, які залучаються до охорони громадського порядку, 2 викладачі кафедри тактики НА НГУ та 2 представників міста Золочів.