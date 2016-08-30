Карабінери Італії розпочали підготовку українських нацгвардійців

Як повідомила прес-служба Нацгвардії, чотирьохтижневий курс буде включати спочатку опанування базису нової специфіки підтримання порядку на вулицях країни: патрулювання важкодоступних місць, правила та порядок затримання правопорушників та зловмисників, порядок звернення до громадян, порядок затримання особливо небезпечних злочинців, порядок дій карабінерів під час повені, стихійних лих, землетрусів.

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До навчань, які відбуваються у навчальному центрі в Нових Петрівцях Київської області, залучилися лейтенант Пьєтро Скабарді, старші прапорщики Антоніо Тауріно, Лука Піскоцці та молодший сержант Деменіко Локоротондо.

Від Національної гвардії у навчаннях беруть участь 36 військовослужбовців, які залучаються до охорони громадського порядку, 2 викладачі кафедри тактики НА НГУ та 2 представників міста Золочів.