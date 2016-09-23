Геращенко вимагає розглянути питання про звільнення двох суддів з Кропивницького

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Готую заяву у Вищу Кваліфікаційну Комісію суддів і Вищу раду правосуддя з вимогою розглянути питання про звільнення двох суддів з Кропивницького", - йдеться в повідомленні.

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"Першого - за дії, не сумісні зі статусом судді - втечею від поліцейських після затримання у п'яному вигляді за кермом. Другу - за винесення завідомо неправосудного рішення про зняття всіх звинувачень щодо судді Олексія Галагана, незважаючи на наявність відеозапису, що доводить факт непокори законним вимогам патрульних поліцейських ", - написала Геращенко.

Він також оприлюднив відео затримання судді Галагана.

"На відеозаписі затримання судді Галагана на 3 хвилини 45 секунд, чітко видно те, що не побачила суддя Ткаченко - факт протидії Законним вимогам поліцейських - втеча з місця оформлення адмінпротоколу", - прокоментував Геращенко.

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Як повідомляв УНІАН, Апеляційний суд Кіровоградської області виправдав суддю Кіровського райсуду міста Кропивницький, якого звинувачували в управлінні автомобілем в нетверезому стані.

Суддя Людмила Ткаченко винесла постанову апеляційну скаргу задовольнити. У постанові суддя зазначила, що суд першої інстанції не врахував низку порушень, які допустили патрульні під час складання протоколу.