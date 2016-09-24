Окупанти ведуть активну повітряну розвідку на кордоні з Кримом: за добу зафіксовано 10 вертольотів

Як повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України, на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом зберігається висока активність ведення повітряної розвідки збройними силами РФ.

Читайте такожПрикордонники розповіли про активність військової авіації РФ біля адмінмежі з окупованим Кримом

«Лише за минулу добу військовослужбовцями Херсонського та Бердянського прикордонних загонів були помічені 10 російських вертольотів, які здійснювали польоти вздовж адмінмежі, та зафіксовано використання аеростату типу «Рись», що був піднятий, ймовірно, з метою відеоспостереження», - йдеться у повідомленні.

Крім того, прес-служба зауважила, що поблизу адміністративної межі спостерігалося переміщення російської військової техніки, особового складу та рух катерів на повітряних подушках на морській ділянці.