Майор СБУ, який п'яним скоїв смертельне ДТП у Києві, отримав чотири роки в'язниці

Святошинський районний суд міста Києва засудив до чотирьох років позбавлення волі співробітника Головного управління по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю СБУ, який на початку 2016 року скоїв смертельне ДТП у столиці.

"Майор, перебуваючи в стані алкогольного і психотропного сп'яніння, рухаючись на своєму автомобілі марки Toyota RAV4 по Кільцевій дорозі на великій швидкості, здійснив зіткнення з автомобілем "ВАЗ-2107", водій якого загинув на місці", – повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

Суд визнав винним співробітника СБУ за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом) КК України. Винуватець смертельного ДТП отримав покарання у вигляді позбавлення волі на термін чотири роки з позбавленням права керувати транспортним засобом на строк два роки. Також суд задовольнив цивільні позови родичів загиблого на суму понад 100 тисяч гривень, передає ZN.UA.

Нагадаємо, 9 вересня прокуратура Києва закрила кримінальне провадження проти "мажора" Станіслава Толстошеєва, що здійснив у січні ДТП зі смертельним результатом біля метро "Лівобережна".

22-річний водій "Мерседеса" раптово виїхав на тротуар і врізався в будівлю. В результаті зіткнення від отриманих травм на місці померла літня жінка, а 62-річний киянин був госпіталізований з травмами голови.

16 вересня генеральний прокурор України Юрій Луценко скасував постанову про закриття кримінальної справи проти Станіслава Толстошеєва, який скоїв ДТП зі смертельним наслідком на станції метро "Лівобережна" в січні поточного року.