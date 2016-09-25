Майор СБУ, який п'яним скоїв смертельне ДТП у Києві, отримав чотири роки в'язниці
Також суд задовольнив позови родичів загиблого на суму понад 100 тисяч гривень.
Святошинський районний суд міста Києва засудив до чотирьох років позбавлення волі співробітника Головного управління по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю СБУ, який на початку 2016 року скоїв смертельне ДТП у столиці.
"Майор, перебуваючи в стані алкогольного і психотропного сп'яніння, рухаючись на своєму автомобілі марки Toyota RAV4 по Кільцевій дорозі на великій швидкості, здійснив зіткнення з автомобілем "ВАЗ-2107", водій якого загинув на місці", – повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.
Суд визнав винним співробітника СБУ за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом) КК України. Винуватець смертельного ДТП отримав покарання у вигляді позбавлення волі на термін чотири роки з позбавленням права керувати транспортним засобом на строк два роки. Також суд задовольнив цивільні позови родичів загиблого на суму понад 100 тисяч гривень, передає ZN.UA.
Нагадаємо, 9 вересня прокуратура Києва закрила кримінальне провадження проти "мажора" Станіслава Толстошеєва, що здійснив у січні ДТП зі смертельним результатом біля метро "Лівобережна".
22-річний водій "Мерседеса" раптово виїхав на тротуар і врізався в будівлю. В результаті зіткнення від отриманих травм на місці померла літня жінка, а 62-річний киянин був госпіталізований з травмами голови.
16 вересня генеральний прокурор України Юрій Луценко скасував постанову про закриття кримінальної справи проти Станіслава Толстошеєва, який скоїв ДТП зі смертельним наслідком на станції метро "Лівобережна" в січні поточного року.