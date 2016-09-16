Луценко відновив слідство у справі "мажора" Толстошеєва, який насмерть збив жінку в Києві

Як повідомили у прес-службі столичної прокуратури, Луценко заслухав доповідь прокурора Києва Романа Говди про підстави закриття цієї справи.

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За словами Говди, в рамках досудового розслідування отримано висновки судово-медичних, автотехнічних та психолого-психіатричних експертиз. «Допитано понад 30 свідків, у тому числі безпосередніх очевидців ДТП, медиків, які надавали первинну допомогу постраждалим, та інших осіб. Також опрацьовано записи з камер відеоспостереження, розташованих поряд із місцем вчинення ДТП», - повідомив він.

Прокурор міста зауважив, що, згідно з результатами експертиз, у тому числі комплексної стаціонарної психолого-психіатричної експертизи, проведеної Київським міським центром судово-психіатричної експертизи, причиною ДТП став раптовий напад судомного характеру у водія, внаслідок якого він не міг усвідомлювати своїх дій і керувати ними. «Враховуючи це, притягнути Толстошеєва до кримінальної відповідальності за порушення правил безпеки дорожнього руху не виявляється за можливе», - вважає він.

В свою чергу Луценко зауважив, що результати проведених експертиз, які не надали відповідь про причину раптового хворобливого стану водія, викликали широке несприйняття у громадськості. «Враховуючи це, а також з метою отримання більш повної інформації про причини раптового погіршення стану здоров’я С. Толстошеєва, прийнято рішення про скасування постанови про закриття кримінального провадження та призначення повторної амбулаторної комісійної психіатричної експертизи в експертній установі МОЗ України в іншому регіоні», - повідомили в прокуратурі.

У відомстві наголосили, що за результатами вказаного експертного дослідження буде прийнято остаточне рішення у кримінальному провадженні.

Як повідомляв УНІАН, 9 січня цього року у Києві позашляховик Толстошеєва Mercedes врізався в кіоск на Лівобережній, в результаті чого загинула жінка. Пізніше з'явилася інформація про те, що чоловік перебуває в лікарні.

13 січня правоохоронці висунули підозру 21-річному Толстошеєву. 15 січня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 137,8 тис. грн.

9 вересня прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець заявила, що прокуратура Києва закрила кримінальне провадження стосовно Толстошеєва. За словами речника, результати експертиз показали, що чоловік під час ДТП перебував у несвідомому стані, у нього був судомний напад.