Кількість жертв отруйного алкоголю на Харківщині зросла до 13, понад 20 - госпіталізовано
У Харківській області кількість загиблих внаслідок отруєння алкоголем зросла до 13 осіб, госпіталізованих – до 22.
Як передає УНІАН, про це під час брифінгу повідомила прес-секретар прокуратури Харківської області Віта Дубовик.
Вона зазначила, що сьогодні, 26 вересня, зафіксований перший летальний випадок внаслідок отруєння алкоголем Борівському районі.
"На сьогодні ситуація у нас наступна: померлих від отруєння сурогатами алкоголю у нас 13 у чотирьох районах Харківської області. Це Вовчанський район – 8 людей, Ізюмський – двоє, Харківський – двоє і додався Борівський район, де померла одна людина", - сказала Дубовик.
Окрім того, за її даними, на сьогодні внаслідок отруєння алкоголем госпіталізовано 22 людини: Вовчанський район – 7 осіб, Ізюмський – 12 осіб, Харківський – 2, Борівський – 1 людина. Вона наголосила, що в Ізюмському районі тільки 25 вересня було госпіталізовано 8 осіб.
Дубовик зазначила, що триває слідство. Максимальна санкція – до 10 років позбавлення волі. На цей час трьом підозрюваним власникам магазинів обрано запобіжні заходи. До кінця цього дня прокуратура оскаржить міри запобіжного заходу для двох підприємців, яким обрано цілодобовий домашній арешт, - прокуратура вимагатиме тримання під вартою.
Представник прокуратури області зазначила, що на цей час передчасно називати виробника алкоголю, який є небезпечним.
"Здебільшого в цих районах алкоголь продавався на розлив, тому говорити зараз про те, що підроблялася алкогольна продукція тієї чи іншої марки, передчасно. В одних районах ця рідина видавалася за коньяк, в інших – за горілку. У багатьох потерпілих вдома вилучили на експертизу тару, в якій принесли (алкоголь додому - УНІАН). Це взагалі пластикові пляшки з-під води", - наголосила Дубовик.
Читайте такожСуд взяв під домашній арешт власників магазинів на Харківщині, де продавався сурогатний алкоголь
Як повідомляв УНІАН, 22 вересня у Вовчанську Харківської області внаслідок отруєння алкоголем померли шість осіб. Пізніше почали надходити повідомлення про смертельні випадки і отруєння алкоголем в інших районах області.
Правоохоронці затримали трьох власників магазинів у трьох районах області, де продавався неякісний алкоголь. Слідство триває за ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України (виготовлення неякісних продуктів, що спричинило тяжкі наслідки).
Суд заарештував господарку магазинів у Вовчанську Харківської області, де продавався сурогатний алкоголь, визначивши їй розмір застави у 275 тис. грн.
Ще двох власників магазинів, де продавався неякісний алкоголь, суд взяв під цілодобовий домашній арешт.