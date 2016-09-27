Рева запевняє, що повна версія реєстру вимушених переселенців буде запущена за тиждень

У Міністерстві соціальної політики України планують запустити повну версію реєстру вимушених переселенців за тиждень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам перед засіданням Кабінету міністрів, міністр соціальної політики Андрій Рева.

Він нагадав, що реєстр почав повноцінну роботу в Києві 26 вересня.

"Ми зараз хочемо проаналізувати результати. Потім, якщо все буде нормально, то запускаємо по всій країні", - сказав міністр.

"Я думаю, що ми десь через тиждень запустити по всій Україні", - уточнив міністр.

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Як повідомляв УНІАН, у Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб вноситься наступна інформація про внутрішньо переміщених осіб: загальні відомості про особу (прізвище, ім'я, по батькові, громадянство, дата і місце народження, стать); реквізити документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, або свідоцтво про народження дитини (назва документа, серія, номер, дата видачі та суб'єкт, що видав документ); відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які в силу своїх релігійних переконань відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають про це відмітку у паспорті, або які не є громадянами України); номер довідки, дата видачі та найменування органу, який його видав; дані про останньому зареєстрованому та фактичне місце проживання/перебування внутрішньо переміщеного особи на території, де виникли обставини, зазначені у статті 1 Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб"; дані про фактичне місце проживання на дату звернення; адреса, за яким з внутрішньо переміщеним особою може вестися офіційне листування або вручення офіційної кореспонденції, та номер телефону.