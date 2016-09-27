Українські дослідники готують до показу фільм про святого Паїсія Величковського

Як повідомляє БФ "Православний спадок України на Святій Горі Афон", фінальні кадри були зняті у Київській духовній академії.

"З житія преподобного Паїсія Величковського нам відомо, що Петро (ім'я святого в миру. - Ред.) Величковський у 12 років почав навчання в Київській духовній академії - одному з провідних навчальних закладів Східної Європи того часу, де здобували освіту не лише українці, але й греки, серби, болгари. Під час навчання Петро Величковський з іншими студентами академії сформували аскетичне братство зі своїм статутом, давши обіцянку, що коли почнуть свій чернечий подвиг, підуть у найбідніші монастирі", - розповів засновник фонду Дмитро Ворона.

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Також він зазначив, що "будучи студентом академії, Паїсій Величковський відвідував Києво-Печерську лавру, Михайлівський Золотоверхий монастир, мав постійне спілкування з найдосвідченішими духівниками Києва".

"У картині ми повною мірою намагатимемося показати не лише період його студентського життя, який став основою духовного виховання майбутнього подвижника Православної Церкви, але і всю діяльність преподобного Паїсія Величковського", - зазначив Дмитро Ворона.

Як повідомлялося раніше, в червні цього року на Афоні, недалеко від монастиря Пантократор, групою дослідників БФ «Православний спадок України на Святій Горі Афон» була знайдена келія XVII століття, де прийняв чернецтво відомий українець преподобний Паїсій Величковський.

Перший етап зйомок документального фільму про преподобного Паїсія Величковського проходив на Афоні в монастирях Ксенофонт, Пантократор, Симонопетра, а також в Іллінському скиту.

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Другий етап зйомок відбувся в Румунії: знімальна група побувала в Драгомирні, Секулі і Нямці - у монастирях, де преподобний Паїсій Величковський був ігуменом.

Як повідомили дослідники Афону, фільм про святого і про його роль в історії світового Православ'я вийде вже в кінці осені.

Преподобний Паїсій Величковський - уродженець Полтави, православний старець, аскет, святий, служіння якого проходило в Україні, на Афоні та в Молдові. Преподобний Паїсій відомий також як перекладач праць святих отців з грецької мови, зокрема він переклав на церковно-слов'янську мову «Добротолюбіє» - улюблене духовне читання ченців і мирян.