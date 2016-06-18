В Росії проти Клиха відкрили ще одну справу

Як повідомила адвокат Клиха Марина Дубровіна, у Грозному розпочалося слідство у справі про неповагу до суду, яку Клиху інкримінують через скаргу представника державного обвинувачення у його процесі, передає Радіо Свобода.

Прокурор у справі про нібито причетність українців Клиха та Миколи Карп’юка до участі у першій чеченській війні та вбивство ними російських військових раніше звинуватив Клиха в образі на його адресу під час одного з судових засідань.

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Як пояснила Дубровіна, слідство лише розпочалося, Клиха у справі допитують як підозрюваного. Адвокат також зазначила, що сам Клих під час допиту відкинув висловлені прокурором обвинувачення.

Адвоката повідомила, що подала клопотання про проведення стаціонарної психіатричної експертизи, які мали б, на думку адвоката, пояснити поведінку Клиха у суді. Захист українця побоюється, що психічний стан Клиха може бути нестабільним через тортури, до яких, за його ж словами, щодо нього вдавалося російське слідство.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня суд у Чечні засудив Карпюка до 22,5 року ув'язнення в колонії суворого режиму, Клиха - до 20 років ув'язнення.

У Росії Карпюка і Клиха звинувачують в «участі у банді», вбивстві й замаху на вбивство російських військовослужбовців. Російське слідство стверджує, що Клих і Карпюк за часів першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі в боях проти російських військ за незалежну Чечню. Крім того, Карпюк нібито наприкінці 1994-го і початку 1995 року сам брав у них участь. Також їм інкримінують участь у ті роки в УНА-УНСО (тоді це були дві окремі організації), забороненої в РФ із 2014 року.

Спецслужби РФ викрали Карпюка в березні 2014 року в Чернігівській області, Клиха затримали в серпні того ж року в російському Орлі. Українці заперечують свою провину й заявляють, що зізнання були вибиті з них слідством під тортурами.

Президент України Петро Порошенко заявив, що Карпюк і Клих повинні бути звільнені згідно з Мінськими угодами.

24 травня міністр юстиції України Павло Петренко заявив, що Україна в перший день після набуття чинності вироку в справі Карпюка і Клиха звернеться із запитом про їхню екстрадицію.

16 червня Петренко повідомив, що Міністерство юстиції України направило до Росії запит про передачу Карпюка.