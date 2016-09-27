СБУ викрила спробу здійснення "тихої федералізації" на Львівщині

Як повідомляє прес-центр СБУ, служба провела затримання спільно з Нацполіцією та прокуратурою.

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"Гроші були пропонувані за винесення на розгляд сесії облради проекту рішення про прийняття звернень до Президента України, Прем’єр-міністра та Голови Верховної Ради щодо надання Львівській області спеціального економічного статусу та передачі повноважень встановлення тарифів на комунальні послуги місцевим органам самоврядування. Такі звернення є складовою частиною реалізації проекту т.зв. прихованої федералізації України", - говориться у повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України, тривають оперативно-слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, за даними СБУ, Колишній народний депутат від КПУ, екс-керівник Харківського обкому КПУ Алла Александровська пропонувала хабарі за прийняття на сесіях місцевих рад Харківської області звернень до Верховної Ради та президента щодо змін до Конституції з питань федералізації.