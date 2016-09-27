На Красній площі затримали активіста, який хотів потрапити до української армії

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Активіста затримали відразу після того, як вийшов на Красну площу.

Цього разу на Рословцеві не було маски президента Росії Володимира Путіна, яку він використовував у своїх попередніх акціях.

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Рословцева неодноразово затримували під час його акцій проти статті 212.1 Кримінального кодексу Росії, що передбачає до п’яти років позбавлення волі за «неодноразове порушення правил проведення публічних заходів». Раніше за цією статтею до двох з половиною років колонії був засуджений активіст Ільдар Дадін.

У кінці літа Рословцев на час поїхав в Україну і попросив там політичного притулку.

Раніше Рословцев заявив, що хоче потрапити до української армії для боротьби з Путіном.