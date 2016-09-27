У Міноборони заявляють про відновлення майже всієї пошкодженої в зоні АТО військової техніки

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив начальник Озброєння Збройних сил України Микола Шевцов.

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"Збройні сили фактично відновили свою боєздатність, на сьогодні ми практично завершили ремонт озброєнь і військової техніки, які були пошкоджені під час бойових дій", - сказав Шевцов.

За його словами, на сьогодні певною проблемою для Збройних сил України продовжує залишатися відсутність поставок із-за кордону летальної зброї від українських партнерів.