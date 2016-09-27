Під час активних боїв ЗСУ втратили майже усі міномети, що залишилися з часів СРСР - Міноборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив начальник Озброєння Збройних сил України Микола Шевцов.

За його словами, "гостро стоїть питання щодо забезпечення військ саме цим видом зброї, оскільки під час активних бойових дій ми втратили майже весь арсенал мінометів, який залишився з часів СРСР".

Як зазначив представник МОУ, міномети були або пошкоджені, або відпрацювали свій ресурс, тому зараз в Україні налагоджується виробництво вітчизняних зразків мінометів.

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Зокрема, Київський завод "Маяк" вже виробив і надав армії близько 200 українських мінометів "Молот"; водночас випробування продовжуються.

Також Шевцов додав, що українська сторона намагалася відшукати шляхи для придбання мінометів за кордоном, але остаточного результату під час перемовин досягти не вдалося.