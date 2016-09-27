The Guardian дізналася про можливий вердикт міжнародних слідчих для РФ по катастрофі МН17

Про це пише The Guardian, нагадуючи, що Спільна слідча група на чолі з Нідерландами збирала докази для можливого суду і представить свої висновки завтра. Нідерландська поліція і прокурори співпрацювали в цій справі зі своїми колегами з Австралії, Бельгії, Малайзії та України, повідомляє ZN.ua.

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"Згідно з повідомленнями джерел у дипломатичних колах, слідчі нададуть точні дані Google про розташування, які підтвердять, що система "Бук" була розташована на території бойовиків поблизу Сніжного", - повідомляє видання.

Слідчі працювали над сценарієм, за яким "Бук" був переправлений на територію України з бази російської 53-ї ракетної протиповітряної бригади в місті Курськ. Його незаконно відправили на українську землю в липні 2014 року. Пізніше установка була помічена під час від'їзду з захопленого Донецька в східному напрямку. 17 липня, прибувши в Сніжне, "Бук" був розгорнутий у полі на південь від населеного пункту. Постріл з нього було здійснено помилково через те, що авіалайнер переплутали з українським військовим транспортним літаком.

На наступний день "Бук" був відправлений назад в Росію. Твердження слідчої групи засновані на супутникових даних США, численних фото пересування "Бука" на території, захопленій проросійськими бойовиками.

"В дипломатичних колах існує поширена думка, що цей звіт вкаже на причетність проросійських бойовиків або Росії. Він спричинить скандал", - сказав нідерландський експерт Роберт ван де Рур. За його словами, слідчі досі не можуть назвати точне ім'я того, хто натиснув "кнопку" і запустив ракету. Вони знають імена близько 20 російських солдатів з 53-ї бригади в Курську, які під підозрою. Їх імена назвали активісти Bellingcat, які вистежили російську установку з допомогою соціальних мереж і даних у відкритому доступі.

"Експерти мені сказали, що потрібно три або чотири солдата, щоб управляти Буком", - додав Рур. Нідерландський експерт також сказав, що сумнівається, що російський президент Володимир Путін буде співпрацювати з трибуналом і не буде допомагати покарати винних. Він також назвав підхід нідерландського уряду в цій справі дуже "бюрократичним". "Боюся, що все це закінчиться так само, як і у випадку катастрофи в Локербі", - нагадавши, що винних у знищенні рейсу Pan Am 103 в 1988 році так і не покарали.