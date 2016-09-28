У Львові попрощалися з 19-річним десантником, загиблим у бою за Луганський аеропорт у 2014 році

У Львові сьогодні на території військової частини 80-ї окремої високо-мобільної десантної бригади попрощалися з бійцем десантної бригади 19-річним Миколою Кльобом, який загинув у бою за Луганський аеропорт 2 вересня 2014 року.

Як передає кореспондент УНІАН, віддати шану бійцю прийшли голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин, волонтери, бойові побратими та городяни. Читайте такожУ Кременчуку перепоховали бійця АТО, який загинув під Іловайськом (фоторепортаж) Поховають бійця сьогодні з військовими почестями у його рідному селі Нижня Яблунька Турківського району Львівщини. Особу загиблого вдалося ідентифікувати по експертизі ДНК.

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