Головне досягнення Кабміну за місяць роботи

Кабінет міністрів України вважає головним своїм досягненням за перший місяць роботи наведення порядку.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби уряду, переданому УНІАН.

“Головне, що відбулося за місяць роботи нашого уряду – те, що утверджується порядок в усіх сферах діяльності, держава повертається до нормального ритму життя, визначеного Конституцією і Законами України», - зазначається у повідомленні.

В документі наголошується, що новий Кабінет міністрів розпочав працювати в принципово нових умовах – умовах політичної реформи.

“На відміну від попередніх років, відкривається можливість забезпечити погодженість дій Президента, Верховної Ради, Кабінету міністрів”, - підкреслюється у повідомленні.

На переконання авторів повідомлення, це дає унікальну можливість створення системи ефективної та відповідальної влади, здатної провести справді потрібні державі реформи.

Одним з головних завдань уряду у повідомленні прес-служби називається створення прозорої економіки.